TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2021 10:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976145
BIST
11:461.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:469,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:4611,2864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0640
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:46570,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 3,00
|Açılış
|: 570,80
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TSPOR
|6,18
|24.853.828
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,80
|72.920.920
|% 8,26
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|20.108.740
|% 6,82
|
|ERSU
|4,64
|30.486.457
|% -9,90
|
|INVEO
|28,88
|8.029.647
|% -8,61
|
|KARYE
|13,37
|116.366.178
|% -7,41
|
|AKFGY
|5,50
|19.060.749
|% -7,09
|
|GEREL
|5,57
|26.590.734
|% -5,59
|
|SISE
|9,30
|1.176.834.180
|% 3,68
|
|PETKM
|6,88
|877.070.940
|% 0,88
|
|THYAO
|18,34
|829.700.363
|% 1,61
|
|GARAN
|10,74
|730.273.973
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,12
|722.314.174
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|722.314.174
|% 2,63
|
|SISE
|9,30
|1.176.834.180
|% 3,68
|
|PETKM
|6,88
|877.070.940
|% 0,88
|
|ODAS
|1,51
|128.524.478
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,13
|148.124.762
|% 1,43
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7255
|9,7289
|% 0,53
|
|Euro
|11,2750
|11,2864
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1457
|13,2117
|% 0,42
|
|Frank
|10,6001
|10,6640
|% 0,45
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,47
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,30
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.752
|3.846
|0,65
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,31
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,40
|