TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.11.2021 09:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976749
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
0
En Düşük
0
18:059,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
18:0511,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0293
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
18:05574,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,93
|Açılış
|: 574,30
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METRO
|1,32
|17.232.852
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 0,00
|
|SELEC
|9,24
|32.771.239
|% 0,00
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 0,00
|
|YATAS
|13,35
|64.080.954
|% 0,00
|
|METRO
|1,32
|17.232.852
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 0,00
|
|SELEC
|9,24
|32.771.239
|% 0,00
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 0,00
|
|YATAS
|13,35
|64.080.954
|% 0,00
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% 0,00
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,00
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 0,00
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 0,00
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7761
|9,7833
|% 0,53
|
|Euro
|11,3168
|11,3231
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,2307
|13,2970
|% 0,59
|
|Frank
|10,6842
|10,7485
|% 0,45
|
|Riyal
|2,6017
|2,6147
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-6,04
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
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17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem