TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2021 10:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976969
BIST
13:451.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.622
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|Önceki Kapanış
|: 1.624
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1.642
En Düşük
1.621
13:459,9333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0918
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
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9,9744
En Düşük
9,8289
13:4511,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1051
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4577
En Düşük
11,2896
13:45595,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 9,37
|Açılış
|: 595,71
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:45
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|115.464.160
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.328.321
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|65.289.654
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,44
|23.001.853
|% 9,61
|
|BASGZ
|17,29
|189.425.673
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|87.233.480
|% -9,97
|
|TURGG
|132,80
|21.292.583
|% -8,16
|
|RALYH
|7,53
|72.576.433
|% -5,52
|
|KARYE
|12,78
|18.526.726
|% -5,12
|
|PETKM
|7,70
|3.407.611.704
|% 6,21
|
|GARAN
|10,62
|1.876.857.638
|% -1,03
|
|THYAO
|18,16
|792.175.932
|% 0,17
|
|SASA
|32,70
|732.880.732
|% 2,70
|
|SISE
|9,61
|716.803.884
|% 0,42
|
|PETKM
|7,70
|3.407.611.704
|% 6,21
|
|GARAN
|10,62
|1.876.857.638
|% -1,03
|
|YKBNK
|3,10
|495.299.515
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,84
|263.666.324
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,47
|639.751.088
|% 2,19
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9288
|9,9333
|% 0,93
|
|Euro
|11,3953
|11,4030
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,2819
|13,3486
|% 0,95
|
|Frank
|10,7703
|10,8352
|% 0,92
|
|Riyal
|2,6454
|2,6587
|% 1,11
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|10,18
|
|Altın Gr.
|596
|596
|9,37
|
|Cumhuriyet
|3.933
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.918
|4.016
|63,79
|
|Yarım
|1.894
|1.943
|30,86
|
|Çeyrek
|950
|971
|15,43
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,00
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