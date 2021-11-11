TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2021 10:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976972
BIST
11:251.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.622
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|Önceki Kapanış
|: 1.624
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1.642
En Düşük
1.621
11:259,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1139
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
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9,9659
En Düşük
9,8289
11:2511,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1357
|Açılış
|: 11,3800
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4359
En Düşük
11,2896
11:25594,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,95
|Açılış
|: 594,29
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|Önceki Kapanış
|: 586,34
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594,29
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|15.555.689
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.150.071
|% 9,76
|
|DOAS
|41,44
|85.500.571
|% 9,75
|
|OZRDN
|8,27
|17.805.210
|% 7,40
|
|BASGZ
|17,29
|160.217.848
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|74.261.227
|% -9,97
|
|VAKFN
|6,43
|28.308.208
|% -5,16
|
|DMSAS
|8,34
|19.831.897
|% -4,14
|
|IZFAS
|6,42
|1.379.279
|% -4,04
|
|PETKM
|7,62
|1.704.099.359
|% 5,10
|
|GARAN
|10,72
|607.607.485
|% -0,09
|
|EREGL
|19,65
|420.719.975
|% 1,55
|
|THYAO
|18,22
|416.815.521
|% 0,50
|
|KRDMD
|7,48
|404.350.820
|% 2,33
|
|PETKM
|7,62
|1.704.099.359
|% 5,10
|
|YKBNK
|3,11
|185.890.493
|% -0,64
|
|TSPOR
|6,77
|383.958.072
|% 4,15
|
|GARAN
|10,72
|607.607.485
|% -0,09
|
|KRDMD
|7,48
|404.350.820
|% 2,33
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9517
|9,9555
|% 1,16
|
|Euro
|11,4255
|11,4354
|% 1,22
|
|Sterlin
|13,2685
|13,3350
|% 0,84
|
|Frank
|10,7697
|10,8346
|% 0,91
|
|Riyal
|2,6452
|2,6584
|% 1,10
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.860
|1.860
|7,10
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,59
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.903
|4.001
|48,27
|
|Yarım
|1.886
|1.935
|23,35
|
|Çeyrek
|946
|968
|11,67
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|0,15
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,17
|