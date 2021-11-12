TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.11.2021 10:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977284
BIST
10:271.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,97
|Açılış
|: 1.631
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|Önceki Kapanış
|: 1.625
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1.639
En Düşük
1.631
10:279,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
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9,9857
En Düşük
9,8824
10:2711,3924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0420
|Açılış
|: 11,3700
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4278
En Düşük
11,3199
10:27593,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 593,23
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|Önceki Kapanış
|: 593,26
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596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,20
|8.982.243
|% 8,62
|
|BRSAN
|26,44
|23.556.192
|% 6,96
|
|OYLUM
|9,32
|12.786.100
|% 5,31
|
|AYES
|21,00
|187.299
|% 4,58
|
|KZBGY
|32,02
|7.338.023
|% -9,96
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|BASGZ
|16,28
|89.746.556
|% -5,84
|
|ULUFA
|2,45
|10.082.009
|% -5,04
|
|NUGYO
|11,54
|889.130
|% -4,94
|
|PETKM
|7,53
|516.676.376
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,57
|208.454.042
|% 2,02
|
|THYAO
|18,03
|194.074.421
|% 1,75
|
|GARAN
|10,66
|176.831.372
|% 0,57
|
|TUPRS
|155,80
|159.354.914
|% -0,45
|
|ADESE
|1,31
|101.822.343
|% -2,96
|
|PETKM
|7,53
|516.676.376
|% -1,57
|
|ODAS
|1,55
|62.295.624
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,12
|42.698.400
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,57
|208.454.042
|% 2,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9400
|9,9425
|% 0,40
|
|Euro
|11,3873
|11,3924
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,2603
|13,3268
|% 0,47
|
|Frank
|10,7368
|10,8015
|% 0,31
|
|Riyal
|2,6423
|2,6555
|% 0,35
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,41
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|-0,57
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