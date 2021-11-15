TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 10:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977667
BIST
12:551.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 64,71
|Açılış
|: 1.672
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|Önceki Kapanış
|: 1.639
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1.710
En Düşük
1.672
12:5510,0060
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 10,0000
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|Önceki Kapanış
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10,0505
En Düşük
9,9378
12:5511,4636
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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11,5209
En Düşük
11,4087
12:55599,08
En Yüksek
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|Açılış
|: 599,08
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|Önceki Kapanış
|: 599,97
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603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:55
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.120.166.078
|% 9,94
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|GARAN
|11,63
|150.607.384
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|ISCTR
|6,98
|807.379.990
|% 9,75
|
|OYLUM
|8,76
|27.091.465
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,79
|84.996.826
|% -9,25
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|ADESE
|1,12
|380.230.159
|% -8,20
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|PENTA
|183,60
|11.392.980
|% -5,99
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|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
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|THYAO
|18,10
|1.477.272.903
|% 1,57
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|PETKM
|7,89
|1.260.583.900
|% 3,14
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|AKBNK
|6,97
|1.120.166.078
|% 9,94
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|YKBNK
|3,39
|912.415.587
|% 9,71
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|SISE
|9,89
|868.429.639
|% 3,45
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|ADESE
|1,12
|380.230.159
|% -8,20
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|SKBNK
|1,23
|396.479.090
|% 6,96
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|TSKB
|1,68
|534.033.458
|% 6,33
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|YKBNK
|3,39
|912.415.587
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,97
|1.120.166.078
|% 9,94
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|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|10,0037
|10,0060
|% 0,06
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|Euro
|11,4573
|11,4636
|% 0,10
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|Sterlin
|13,3854
|13,4525
|% 0,03
|
|Frank
|10,8307
|10,8960
|% 0,12
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|Riyal
|2,6601
|2,6734
|% 0,07
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|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-3,64
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|Altın Gr.
|599
|599
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.957
|4.017
|-5,00
|
|Tam
|3.939
|4.038
|-3,28
|
|Yarım
|1.904
|1.953
|-1,58
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
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|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,81
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