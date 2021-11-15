TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 10:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977670
BIST
10:301.678
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 39,61
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:3010,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:3011,4663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0138
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:30597,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,37
|Açılış
|: 597,76
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|105.123.058
|% 9,92
|
|PRKAB
|38,26
|67.910.597
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,80
|314.571.572
|% 7,26
|
|KLKIM
|16,15
|17.489.380
|% 7,17
|
|BASGZ
|14,35
|64.731.831
|% -7,84
|
|SOKM
|13,10
|61.092.640
|% -5,21
|
|VAKFN
|6,06
|7.512.230
|% -5,02
|
|OYLUM
|9,39
|6.973.540
|% -3,49
|
|KERVN
|0,69
|123.165
|% -2,82
|
|PETKM
|7,78
|542.586.610
|% 1,70
|
|AKBNK
|6,80
|314.571.572
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,28
|269.418.412
|% 6,15
|
|ISCTR
|6,76
|206.367.347
|% 6,29
|
|TSKB
|1,64
|199.578.318
|% 3,80
|
|TSKB
|1,64
|199.578.318
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,19
|97.354.040
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,28
|269.418.412
|% 6,15
|
|ADESE
|1,21
|85.803.003
|% -0,82
|
|PETKM
|7,78
|542.586.610
|% 1,70
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9991
|10,0007
|% 0,01
|
|Euro
|11,4583
|11,4677
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,3858
|13,4529
|% 0,04
|
|Frank
|10,8264
|10,8916
|% 0,08
|
|Riyal
|2,6569
|2,6703
|% -0,05
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-6,50
|
|Altın Gr.
|597
|597
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:40GOZDE
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 235, 896 adet işlem
-
10:39ISCTR
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 281, 646 adet işlem
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
-
10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ISCTR
-
10:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 88 artarak (% 2.62 ) 1, 486