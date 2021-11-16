TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2021 10:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977965
BIST
10:531.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.704
10:5310,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1274
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,2165
En Düşük
10,0421
10:5311,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1568
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
10:53609,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 6,78
|Açılış
|: 609,47
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ELITE
|19,72
|85.507.166
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,29
|16.194.284
|% 7,52
|
|ESCAR
|24,66
|15.116.525
|% 7,03
|
|OYLUM
|8,08
|5.432.408
|% -7,76
|
|PENTA
|163,10
|7.445.396
|% -7,22
|
|HEDEF
|3,39
|5.672.333
|% -5,57
|
|DOGUB
|3,21
|488.084
|% -4,46
|
|NUGYO
|10,45
|3.216.355
|% -4,30
|
|GARAN
|12,30
|1.216.739.646
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,46
|963.849.366
|% 2,06
|
|AKBNK
|7,17
|886.615.686
|% 2,87
|
|PETKM
|8,10
|649.944.963
|% 2,14
|
|ISCTR
|7,00
|607.841.714
|% 0,14
|
|YKBNK
|3,46
|963.849.366
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,20
|186.495.018
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,17
|886.615.686
|% 2,87
|
|GARAN
|12,30
|1.216.739.646
|% 5,76
|
|TSKB
|1,66
|157.228.983
|% -3,49
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1805
|10,1852
|% 1,27
|
|Euro
|11,5827
|11,5929
|% 1,37
|
|Sterlin
|13,6417
|13,7101
|% 1,46
|
|Frank
|10,9365
|11,0024
|% 1,03
|
|Riyal
|2,7020
|2,7155
|% 1,04
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|0,81
|
|Altın Gr.
|609
|610
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,19
|8,20
|0,08
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,75
|
Seans Raporu
10:53
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11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 91 artarak (% 0.64 ) 1, 872
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11:04XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 9, 184.00 milyon TL de
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11:04GARAN
Yüzde 5.59 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 393, 960 adet işlem
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11:02PRKAB
Yüzde 6.21 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 300, 507 adet işlem
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10:59XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 8, 427.00 milyon TL de