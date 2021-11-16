TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2021 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977966
BIST
12:101.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
12:1010,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1157
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
12:1011,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1301
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
12:10613,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 10,40
|Açılış
|: 613,08
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
613,09
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ELITE
|19,72
|90.137.008
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|46,40
|101.103.988
|% 9,18
|
|ESCAR
|24,96
|25.401.888
|% 8,33
|
|NUGYO
|9,90
|6.122.216
|% -9,34
|
|OYLUM
|8,09
|7.784.572
|% -7,65
|
|HEDEF
|3,40
|14.179.918
|% -5,29
|
|GRNYO
|2,48
|1.469.881
|% -4,98
|
|GARFA
|13,17
|2.166.712
|% -4,57
|
|GARAN
|12,31
|1.740.982.328
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,21
|1.592.809.342
|% 3,44
|
|YKBNK
|3,45
|1.512.912.326
|% 1,77
|
|PETKM
|7,89
|1.249.736.191
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,05
|917.442.102
|% 0,86
|
|YKBNK
|3,45
|1.512.912.326
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|312.236.706
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,21
|1.592.809.342
|% 3,44
|
|PETKM
|7,89
|1.249.736.191
|% -0,50
|
|TSKB
|1,65
|237.999.101
|% -4,07
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1688
|10,1735
|% 1,15
|
|Euro
|11,5583
|11,5662
|% 1,14
|
|Sterlin
|13,6476
|13,7160
|% 1,50
|
|Frank
|10,9347
|11,0005
|% 1,02
|
|Riyal
|2,7027
|2,7163
|% 1,07
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,61
|
|Altın Gr.
|612
|612
|9,65
|
|Cumhuriyet
|4.045
|4.104
|77,00
|
|Tam
|4.029
|4.130
|82,71
|
|Yarım
|1.947
|1.998
|40,01
|
|Çeyrek
|977
|999
|20,01
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,12
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|0,48
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:20BASGZ
Yüzde 7.23 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 187 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 62 artarak (% 0.57 ) 1, 870
-
12:19XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 867.00 milyon TL de
-
12:19PRKAB
Yüzde 8.16 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 927 adet işlem
-
12:17DOAS
Yüzde 8.19 oranında artışla 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 132, 625 adet işlem