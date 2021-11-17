TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.11.2021 10:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978247
BIST
13:341.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.683
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|Önceki Kapanış
|: 1.686
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1.701
En Düşük
1.683
13:3410,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1345
|Açılış
|: 10,4800
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,5623
En Düşük
10,2960
13:3411,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1502
|Açılış
|: 11,8500
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|Önceki Kapanış
|: 11,6200
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11,9543
En Düşük
11,6569
13:34626,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
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|Açılış
|: 626,83
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|Önceki Kapanış
|: 613,72
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631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DOBUR
|149,60
|21.464.010
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.517.598
|% 9,97
|
|IZTAR
|21,26
|9.541.182
|% 8,80
|
|PRKAB
|40,00
|183.992.573
|% 8,11
|
|BASGZ
|16,90
|285.696.341
|% 7,85
|
|BASCM
|8,35
|34.177
|% -7,22
|
|SUMAS
|88,00
|130.262
|% -6,38
|
|TACTR
|26,80
|164.450
|% -5,96
|
|IDEAS
|45,54
|51.382.413
|% -5,60
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|ELITE
|18,77
|177.013.841
|% -4,82
|
|GARAN
|12,00
|1.442.490.594
|% -0,58
|
|SISE
|10,28
|1.075.272.089
|% 3,21
|
|PETKM
|7,93
|919.702.127
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,59
|776.157.133
|% 1,07
|
|THYAO
|17,87
|705.215.975
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,33
|690.604.867
|% -1,19
|
|ADESE
|1,04
|170.315.590
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|223.836.087
|% 2,58
|
|GARAN
|12,00
|1.442.490.594
|% -0,58
|
|PETKM
|7,93
|919.702.127
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|10,4434
|10,4513
|% 1,30
|
|Euro
|11,8213
|11,8308
|% 1,29
|
|Sterlin
|14,0296
|14,1000
|% 1,62
|
|Frank
|11,2076
|11,2751
|% 1,52
|
|Riyal
|2,7848
|2,7987
|% 1,55
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,43
|
|Altın Gr.
|629
|629
|15,13
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.137
|4.243
|89,77
|
|Yarım
|2.000
|2.052
|43,42
|
|Çeyrek
|1.003
|1.026
|21,71
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,47
|8,48
|0,24
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,83
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