TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.11.2021 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978251
BIST
10:151.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.683
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|Önceki Kapanış
|: 1.686
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1.694
En Düşük
1.683
10:1510,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0522
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
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10,4586
En Düşük
10,2960
10:1511,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0566
|Açılış
|: 11,6200
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|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,8279
En Düşük
11,6569
10:15617,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 4,22
|Açılış
|: 617,94
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|Önceki Kapanış
|: 613,72
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623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler10:15
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
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|TETMT
|172,70
|1.081.361
|% 9,65
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|39,10
|54.812.577
|% 5,68
|
|BASGZ
|16,54
|73.352.519
|% 5,55
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|SELGD
|3,79
|74.129
|% -4,77
|
|ELITE
|18,93
|36.415.758
|% -4,01
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|SISE
|10,16
|210.542.048
|% 2,01
|
|GARAN
|12,10
|165.459.625
|% 0,25
|
|TSPOR
|7,12
|157.883.343
|% 1,57
|
|KRDMD
|7,57
|88.271.569
|% 0,80
|
|THYAO
|17,72
|85.446.619
|% 0,34
|
|ODAS
|1,58
|55.003.477
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,35
|77.743.302
|% -0,59
|
|TSPOR
|7,12
|157.883.343
|% 1,57
|
|TSKB
|1,59
|35.508.208
|% 0,63
|
|SISE
|10,16
|210.542.048
|% 2,01
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|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3590
|10,3690
|% 0,51
|
|Euro
|11,7224
|11,7372
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,9004
|13,9701
|% 0,68
|
|Frank
|11,0791
|11,1458
|% 0,36
|
|Riyal
|2,7557
|2,7696
|% 0,50
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|6,17
|
|Altın Gr.
|618
|618
|4,30
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,32
|8,33
|0,09
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,46
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