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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

17.11.2021 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978251


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DOBUR 149,60 10.038.908 % 10,00  
TETMT 172,70 1.081.361 % 9,65  
DIRIT 5,30 423.539 % 8,38  
PRKAB 39,10 54.812.577 % 5,68  
BASGZ 16,54 73.352.519 % 5,55  
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10:15 Alış Satış %  
Dolar 10,3590 10,3690 % 0,51  
Euro 11,7224 11,7372 % 0,48  
Sterlin 13,9004 13,9701 % 0,68  
Frank 11,0791 11,1458 % 0,36  
Riyal 2,7557 2,7696 % 0,50  
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10:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 6,17  
Altın Gr. 618 618 4,30  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 0,21  
Gümüş Gr. 8,32 8,33 0,09  
B. Petrol 81,97 81,97 -0,46  
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