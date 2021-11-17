TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.11.2021 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978253
BIST
13:211.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:2110,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1521
|Açılış
|: 10,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:2111,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1711
|Açılış
|: 11,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:21631,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 17,43
|Açılış
|: 631,15
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.509.111
|% 9,97
|
|PRKAB
|39,90
|178.172.443
|% 7,84
|
|BASGZ
|16,88
|281.746.864
|% 7,72
|
|IZTAR
|20,98
|9.082.663
|% 7,37
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|SUMAS
|88,00
|130.262
|% -6,38
|
|IDEAS
|45,34
|49.215.533
|% -6,01
|
|SONME
|28,52
|1.939.189
|% -5,00
|
|TDGYO
|6,96
|36.720.986
|% -4,40
|
|GARAN
|11,97
|1.384.089.113
|% -0,83
|
|SISE
|10,25
|975.800.873
|% 2,91
|
|PETKM
|7,91
|854.665.700
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,58
|701.891.170
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,30
|659.399.019
|% -2,08
|
|YKBNK
|3,30
|659.399.019
|% -2,08
|
|ADESE
|1,05
|169.747.734
|% 0,96
|
|ODAS
|1,59
|208.325.912
|% 2,58
|
|GARAN
|11,97
|1.384.089.113
|% -0,83
|
|PETKM
|7,91
|854.665.700
|% -0,25
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4722
|10,4788
|% 1,57
|
|Euro
|11,8540
|11,8638
|% 1,57
|
|Sterlin
|14,0545
|14,1250
|% 1,80
|
|Frank
|11,2331
|11,3008
|% 1,75
|
|Riyal
|2,7926
|2,8066
|% 1,84
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,51
|
|Altın Gr.
|623
|623
|9,65
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.106
|4.209
|56,17
|
|Yarım
|1.985
|2.036
|27,16
|
|Çeyrek
|995
|1.018
|13,59
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,39
|8,40
|0,17
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,78
|