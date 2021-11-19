TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.11.2021 10:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978619
BIST
10:091.754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.749
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.756
En Düşük
1.749
10:0910,8990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1370
|Açılış
|: 11,1000
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|Önceki Kapanış
|: 10,6200
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11,1688
En Düşük
10,8872
10:0912,3800
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1846
|Açılış
|: 12,5800
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|Önceki Kapanış
|: 11,9900
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12,6953
En Düşük
12,3654
10:09650,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -9,58
|Açılış
|: 650,92
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
650,91
BIST En Aktif Hisseler10:09
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|36.732.323
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|614.653
|% 9,95
|
|CELHA
|8,30
|6.497.807
|% 8,07
|
|RALYH
|10,89
|15.911.074
|% 7,93
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|GMTAS
|2,23
|704.903
|% -5,11
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|EUKYO
|3,29
|473.536
|% -3,52
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GARAN
|12,29
|189.072.341
|% 0,41
|
|SISE
|11,20
|185.966.404
|% 0,81
|
|KRDMD
|8,05
|148.085.713
|% 2,68
|
|ASELS
|18,99
|101.839.634
|% 5,86
|
|THYAO
|18,17
|98.914.361
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,64
|81.886.292
|% 1,11
|
|KRDMD
|8,05
|148.085.713
|% 2,68
|
|DOHOL
|3,03
|52.693.263
|% 3,06
|
|SISE
|11,20
|185.966.404
|% 0,81
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|EKGYO
|2,19
|34.220.148
|% 1,86
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8801
|10,8990
|% -1,24
|
|Euro
|12,3609
|12,3800
|% -1,47
|
|Sterlin
|14,6597
|14,7332
|% -1,34
|
|Frank
|11,7136
|11,7842
|% -1,42
|
|Riyal
|2,8954
|2,9100
|% -1,33
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-2,33
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,75
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|0,72
|