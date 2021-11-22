TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.11.2021 10:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
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|Alış
|Satış
|%
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|1.845
|-1,96
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|Altın Gr.
|662
|662
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|4.376
|4.442
|-10,00
|
|Tam
|4.357
|4.467
|-5,83
|
|Yarım
|2.106
|2.161
|-2,83
|
|Çeyrek
|1.056
|1.080
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,26
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|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,02
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|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,45
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