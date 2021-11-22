TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.11.2021 10:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978899
BIST
11:471.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 17,00
|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.758
En Düşük
1.749
11:4711,2146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 11,1350
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,2326
En Düşük
10,9592
11:4712,6431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0646
|Açılış
|: 12,5400
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|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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12,6658
En Düşük
12,3613
11:47662,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -6,09
|Açılış
|: 662,16
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|Önceki Kapanış
|: 668,25
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665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ARENA
|11,25
|24.427.351
|% 5,83
|
|ALCAR
|303,00
|12.731.928
|% 3,20
|
|ARSAN
|5,08
|11.015.073
|% 3,04
|
|AKENR
|1,88
|6.416.189
|% 2,73
|
|ADEL
|24,80
|2.052.264
|% 2,65
|
|MERCN
|11,12
|57.952.462
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,06
|151.015.550
|% -5,58
|
|BJKAS
|5,66
|62.513.935
|% -5,51
|
|BASGZ
|13,22
|175.141.233
|% -5,30
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,36
|823.159.699
|% 1,58
|
|SISE
|11,12
|755.511.989
|% -1,16
|
|KRDMD
|8,37
|593.449.464
|% 2,32
|
|GARAN
|12,10
|501.005.202
|% 0,41
|
|TSPOR
|8,99
|327.105.027
|% 4,78
|
|ODAS
|1,65
|271.007.251
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,37
|593.449.464
|% 2,32
|
|SISE
|11,12
|755.511.989
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,60
|217.447.775
|% 1,41
|
|ADESE
|1,07
|54.223.000
|% 0,94
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1719
|11,2044
|% -0,42
|
|Euro
|12,5787
|12,6412
|% -0,52
|
|Sterlin
|14,9345
|15,0094
|% -0,97
|
|Frank
|11,9632
|12,0352
|% -0,88
|
|Riyal
|2,9647
|2,9796
|% -0,87
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-0,48
|
|Altın Gr.
|661
|661
|-7,48
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|0,00
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|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,33
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