TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 09:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987651
BIST
15:021.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 49,16
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:0213,1481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1064
|Açılış
|: 23,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:0214,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1336
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:02768,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -11,21
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CRFSA
|42,02
|3.155.744
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.182.718
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.022.056
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.692
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,38
|48.280.501
|% -6,40
|
|NIBAS
|14,06
|19.535.947
|% -5,76
|
|AKGRT
|10,27
|11.436.538
|% -3,11
|
|EDATA
|19,06
|3.606.983
|% -3,00
|
|GARAN
|11,49
|1.292.376.634
|% 1,95
|
|THYAO
|20,82
|1.166.689.198
|% 4,00
|
|EREGL
|28,58
|926.362.868
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,45
|783.363.199
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|719.282.950
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|783.363.199
|% 2,07
|
|ODAS
|1,37
|170.026.717
|% 2,24
|
|GARAN
|11,49
|1.292.376.634
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,20
|216.472.631
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,31
|483.602.504
|% 1,53
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1406
|13,1481
|% -0,80
|
|Euro
|14,9179
|14,9727
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,6591
|17,7477
|% -1,19
|
|Frank
|14,3144
|14,4006
|% -1,08
|
|Riyal
|3,4812
|3,4987
|% -1,10
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,84
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,32
|
|Cumhuriyet
|5.044
|5.120
|-214,00
|
|Tam
|5.089
|5.234
|-129,47
|
|Yarım
|2.460
|2.532
|-62,63
|
|Çeyrek
|1.234
|1.266
|-31,31
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,88
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15SAYAS
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 966 adet işlem
-
15:14TOASO
Yüzde 8.19 oranında artışla 81.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 383, 378 adet işlem
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 25 artarak (% 2.87 ) 1, 693
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, CRFSA, MARKA, TSPOR, KRSTL
-
15:13
KRSTL, MAALT, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında