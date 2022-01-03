TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 09:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987711
BIST
15:261.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 51,79
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:2613,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0960
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:2614,9875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1188
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:26768,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -10,84
|Açılış
|: 768,83
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:26
|CRFSA
|42,02
|3.167.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.514.585
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.286.383
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.955
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.809.519
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,23
|19.893.717
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,28
|11.848.768
|% -3,02
|
|DURDO
|19,36
|6.145.109
|% -2,86
|
|GARAN
|11,51
|1.378.581.715
|% 2,13
|
|THYAO
|21,02
|1.239.554.545
|% 5,00
|
|EREGL
|28,70
|958.726.642
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,45
|785.625.628
|% 2,07
|
|SISE
|13,67
|751.378.852
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,45
|785.625.628
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|179.367.462
|% 3,73
|
|GARAN
|11,51
|1.378.581.715
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,22
|238.019.686
|% 3,74
|
|TSKB
|1,50
|98.199.849
|% 4,17
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1462
|13,1585
|% -0,72
|
|Euro
|14,9087
|14,9875
|% -0,79
|
|Sterlin
|17,6608
|17,7493
|% -1,18
|
|Frank
|14,3050
|14,3912
|% -1,14
|
|Riyal
|3,4830
|3,5004
|% -1,05
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,65
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|5.118
|5.195
|-139,00
|
|Tam
|5.101
|5.234
|-129,96
|
|Yarım
|2.465
|2.532
|-62,87
|
|Çeyrek
|1.237
|1.266
|-31,43
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|0,74
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41SKTAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 384, 187 adet işlem
-
15:39PRKAB
Yüzde 7.79 oranında artışla 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 437 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 46 artarak (% 3.18 ) 2, 089
-
15:38XU100
Endeks 1, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 15, 699.00 milyon TL de
-
15:38TOASO
Yüzde 8.52 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 691 adet işlem