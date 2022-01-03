TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 10:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987752
BIST
17:441.913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 54,92
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:4413,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0702
|Açılış
|: 78,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 77,7800
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:4415,0308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0755
|Açılış
|: 23,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:449,60
En Yüksek
|Değişim
|: -3,23%
|| -0,32
|Açılış
|: 9,60
|
|Önceki Kapanış
|: 9,92
|
10,38
En Düşük
9,52
BIST En Aktif Hisseler17:44
|CRFSA
|42,02
|3.254.533
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.154.106
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.102.305
|% 9,90
|
|PRKAB
|69,10
|184.140.186
|% 9,86
|
|KRSTL
|2,82
|80.801.797
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,86
|25.289.812
|% -7,10
|
|KZBGY
|30,78
|15.277.424
|% -3,81
|
|AKGRT
|10,21
|14.700.028
|% -3,68
|
|IZFAS
|6,31
|822.246
|% -3,22
|
|THYAO
|21,38
|1.776.873.075
|% 6,79
|
|GARAN
|11,45
|1.743.261.210
|% 1,60
|
|EREGL
|28,80
|1.166.223.566
|% 2,27
|
|SISE
|13,70
|912.018.948
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,43
|880.712.557
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,43
|880.712.557
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|238.282.522
|% 3,73
|
|GARAN
|11,45
|1.743.261.210
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,21
|316.238.486
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,29
|644.881.516
|% 1,25
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,34
|
Seans Raporu
17:44
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