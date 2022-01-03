TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 10:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987761
BIST
16:291.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 52,34
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:2913,1647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0898
|Açılış
|: 13,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:2914,9803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1260
|Açılış
|: 14,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:29768,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -11,05
|Açılış
|: 768,62
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:29
|CRFSA
|42,02
|3.209.740
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.064.812
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.189.503
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.503.376
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.518.855
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,68
|59.779.683
|% -4,69
|
|NIBAS
|14,27
|20.806.567
|% -4,36
|
|AKGRT
|10,26
|12.929.103
|% -3,21
|
|PAPIL
|14,77
|12.946.627
|% -2,83
|
|GARAN
|11,47
|1.553.578.205
|% 1,77
|
|THYAO
|21,24
|1.490.588.570
|% 6,09
|
|EREGL
|28,70
|1.040.073.062
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,43
|856.702.967
|% 1,48
|
|SISE
|13,65
|821.622.344
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,43
|856.702.967
|% 1,48
|
|ODAS
|1,40
|226.837.247
|% 4,48
|
|GARAN
|11,47
|1.553.578.205
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,21
|271.264.235
|% 3,27
|
|TSKB
|1,50
|110.678.661
|% 4,17
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1486
|13,1647
|% -0,68
|
|Euro
|14,9242
|14,9803
|% -0,83
|
|Sterlin
|17,7719
|17,8610
|% -0,56
|
|Frank
|14,4010
|14,4878
|% -0,48
|
|Riyal
|3,5085
|3,5261
|% -0,32
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|774
|774
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.250
|-84,00
|
|Tam
|5.133
|5.267
|-96,67
|
|Yarım
|2.481
|2.548
|-46,76
|
|Çeyrek
|1.244
|1.274
|-23,38
|
Seans Raporu
16:29
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