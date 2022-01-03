TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 10:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987774
BIST
10:551.887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 29,75
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.889
En Düşük
1.865
10:5513,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,4248
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
10:5515,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,4519
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
10:55800,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 20,99
|Açılış
|: 800,65
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CRFSA
|42,02
|2.554.060
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.172.035
|% 9,98
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|KRSTL
|2,77
|52.699.518
|% 7,78
|
|BANVT
|100,50
|4.562.064
|% 7,09
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,39
|21.786.163
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,19
|9.908.667
|% -4,89
|
|RALYH
|12,73
|7.408.786
|% -3,92
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|GARAN
|11,43
|477.038.922
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,43
|304.973.209
|% 1,48
|
|EREGL
|28,50
|268.402.410
|% 1,21
|
|BIMAS
|63,25
|259.617.388
|% 3,18
|
|THYAO
|20,16
|251.965.051
|% 0,70
|
|YKBNK
|3,43
|304.973.209
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|112.109.889
|% 3,73
|
|GARAN
|11,43
|477.038.922
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,02
|32.105.941
|% 0,99
|
|TSKB
|1,46
|39.754.299
|% 1,39
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6553
|13,6793
|% 3,20
|
|Euro
|15,4858
|15,5582
|% 2,99
|
|Sterlin
|18,3842
|18,4764
|% 2,87
|
|Frank
|14,8742
|14,9638
|% 2,79
|
|Riyal
|3,6276
|3,6458
|% 3,06
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,57
|
|Altın Gr.
|798
|799
|18,96
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,21
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,58
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
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11:10NATEN
Yüzde 5.30 oranında artışla 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 663 adet işlem
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11:09GESAN
Yüzde 5.96 oranında artışla 18.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 477, 159 adet işlem
-
11:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 74 artarak (% 1.57 ) 2, 057
-
11:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
11:08XU100
Endeks 1, 887 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 4, 959.00 milyon TL de