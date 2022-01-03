TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 10:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987776
BIST
14:231.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 46,35
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:2313,1260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1285
|Açılış
|: 13,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:2314,9707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1356
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:23768,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -11,18
|Açılış
|: 768,49
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
767,99
BIST En Aktif Hisseler14:21
|CRFSA
|42,02
|3.146.920
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.404.049
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|70.142.539
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.613.033
|% 9,62
|
|INTEM
|97,95
|6.806.548
|% 9,44
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,31
|45.789.219
|% -6,80
|
|NIBAS
|14,05
|18.760.902
|% -5,83
|
|PAPIL
|14,81
|10.736.053
|% -2,57
|
|CASA
|114,20
|343.092
|% -2,48
|
|THYAO
|20,72
|1.105.282.691
|% 3,50
|
|GARAN
|11,46
|1.020.486.227
|% 1,69
|
|EREGL
|28,62
|803.455.935
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,46
|685.567.297
|% 2,37
|
|SISE
|13,61
|639.347.304
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,46
|685.567.297
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|168.944.672
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|1.020.486.227
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|173.891.786
|% 2,80
|
|TSKB
|1,49
|89.780.651
|% 3,47
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|