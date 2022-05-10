TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028250
BIST
15:422.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,05
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:4215,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1850
|Açılış
|: 15,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2700
En Düşük
15,0772
15:4216,1440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2029
|Açılış
|: 16,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:42913,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,41
|Açılış
|: 913,69
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:40
|HLGYO
|2,31
|384.090.316
|% 10,00
|
|PKENT
|229,40
|69.482.479
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.805.996
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.310.569
|% 9,90
|
|SELVA
|15,82
|10.705.124
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|25.057.002
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,78
|57.958.485
|% -9,63
|
|INDES
|9,20
|60.583.400
|% -6,12
|
|AKSGY
|2,17
|27.677.252
|% -6,06
|
|SISE
|19,93
|2.393.612.716
|% 3,48
|
|KRDMD
|16,60
|1.910.048.099
|% 1,65
|
|THYAO
|42,44
|1.874.262.615
|% 0,33
|
|EREGL
|34,30
|1.509.839.380
|% 2,33
|
|ASELS
|24,20
|1.495.072.422
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|1.297.450.416
|% 5,22
|
|HLGYO
|2,31
|384.090.316
|% 10,00
|
|YKBNK
|4,87
|740.072.615
|% 0,21
|
|KARSN
|5,13
|658.770.934
|% -6,04
|
|SISE
|19,93
|2.393.612.716
|% 3,48
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2596
|15,2666
|% 1,20
|
|Euro
|16,1175
|16,1396
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,7512
|18,8453
|% 1,12
|
|Frank
|15,3279
|15,4203
|% 1,39
|
|Riyal
|4,0555
|4,0758
|% 1,14
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,90
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,09
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,88
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,49
|