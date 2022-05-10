TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028251
BIST
15:422.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,05
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:4215,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1850
|Açılış
|: 15,3120
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2700
En Düşük
15,0772
15:4216,1440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2029
|Açılış
|: 16,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:42913,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,95
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,95
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PKENT
|229,40
|69.482.479
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.796.661
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.310.569
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|35.979.969
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|10.704.318
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,76
|57.725.992
|% -9,70
|
|GMTAS
|2,98
|25.024.908
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,16
|27.495.496
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|657.324.325
|% -6,23
|
|SISE
|19,92
|2.381.116.450
|% 3,43
|
|KRDMD
|16,61
|1.904.212.004
|% 1,71
|
|THYAO
|42,42
|1.865.440.248
|% 0,28
|
|EREGL
|34,22
|1.494.730.331
|% 2,09
|
|ASELS
|24,18
|1.493.345.911
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,81
|1.294.175.794
|% 4,85
|
|HLGYO
|2,27
|342.952.998
|% 8,10
|
|YKBNK
|4,85
|734.404.146
|% -0,21
|
|KARSN
|5,12
|657.324.325
|% -6,23
|
|SISE
|19,92
|2.381.116.450
|% 3,43
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2596
|15,2666
|% 1,20
|
|Euro
|16,1175
|16,1396
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,7454
|18,8395
|% 1,09
|
|Frank
|15,3220
|15,4143
|% 1,35
|
|Riyal
|4,0555
|4,0758
|% 1,14
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,27
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,66
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|33,01
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,97
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,84
|