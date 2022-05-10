TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028252
BIST
15:562.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,57
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:5615,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1764
|Açılış
|: 15,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
15:5616,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2178
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1654
En Düşük
15,9282
15:56914,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 14,95
|Açılış
|: 914,03
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,46
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:56
|PKENT
|229,40
|69.649.711
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.891.598
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.727.806
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|25.924.839
|% 9,90
|
|GMTAS
|2,97
|25.488.942
|% -10,00
|
|SELVA
|15,82
|10.731.386
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,82
|59.796.772
|% -9,48
|
|AKSGY
|2,16
|28.045.086
|% -6,49
|
|KAPLM
|85,65
|94.772.228
|% -6,19
|
|SISE
|19,91
|2.540.079.184
|% 3,37
|
|KRDMD
|16,64
|2.074.145.314
|% 1,90
|
|THYAO
|42,42
|1.921.564.195
|% 0,28
|
|EREGL
|34,50
|1.704.248.091
|% 2,92
|
|ASELS
|24,22
|1.534.071.057
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,81
|1.301.880.675
|% 4,85
|
|HLGYO
|2,25
|456.794.952
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,87
|757.436.869
|% 0,21
|
|KARSN
|5,14
|670.166.139
|% -5,86
|
|SISE
|19,91
|2.540.079.184
|% 3,37
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2556
|15,2614
|% 1,17
|
|Euro
|16,1356
|16,1589
|% 1,37
|
|Sterlin
|18,7493
|18,8434
|% 1,11
|
|Frank
|15,3400
|15,4324
|% 1,47
|
|Riyal
|4,0572
|4,0775
|% 1,19
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,90
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,09
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,88
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,49
|
Seans Raporu
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