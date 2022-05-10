TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028255
BIST
15:562.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,57
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:5615,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1764
|Açılış
|: 15,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
15:5616,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2178
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1654
En Düşük
15,9282
15:56914,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,76
|Açılış
|: 914,03
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,46
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:55
|PKENT
|229,40
|69.649.711
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.882.191
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.727.806
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|25.924.839
|% 9,90
|
|GMTAS
|2,97
|25.479.884
|% -10,00
|
|SELVA
|15,82
|10.728.870
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,80
|59.690.335
|% -9,56
|
|AKSGY
|2,16
|28.045.086
|% -6,49
|
|KAPLM
|85,65
|94.741.246
|% -6,19
|
|SISE
|19,91
|2.536.182.426
|% 3,37
|
|KRDMD
|16,65
|2.046.363.387
|% 1,96
|
|THYAO
|42,42
|1.917.605.311
|% 0,28
|
|EREGL
|34,46
|1.694.547.588
|% 2,80
|
|ASELS
|24,20
|1.521.992.069
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,80
|1.301.765.780
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,24
|455.429.790
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,87
|757.000.094
|% 0,21
|
|KARSN
|5,13
|669.948.245
|% -6,04
|
|SISE
|19,91
|2.536.182.426
|% 3,37
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2483
|15,2655
|% 1,20
|
|Euro
|16,1360
|16,1606
|% 1,38
|
|Sterlin
|18,7553
|18,8494
|% 1,14
|
|Frank
|15,3378
|15,4302
|% 1,45
|
|Riyal
|4,0570
|4,0773
|% 1,18
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,39
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,76
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.143
|6.299
|47,26
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|22,86
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|11,43
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,22
|
Seans Raporu
15:55
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16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 2 artarak (% 1.00 ) 2, 232
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16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, LIDFA, IMASM, IHAAS, PKENT
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16:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GMTAS, SELVA
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16:10
OYAYO, DENGE, PNLSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10
KARYE, BAKAB, SELVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında