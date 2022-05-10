TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028257
BIST
15:562.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,57
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:5615,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1764
|Açılış
|: 15,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
15:5616,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2178
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1654
En Düşük
15,9282
15:56914,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,76
|Açılış
|: 914,03
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,46
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:54
|PKENT
|229,40
|69.649.711
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.872.012
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.727.806
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|25.924.839
|% 9,90
|
|SELVA
|15,82
|10.728.870
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|25.470.057
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,82
|59.600.563
|% -9,48
|
|AKSGY
|2,16
|28.045.086
|% -6,49
|
|KAPLM
|85,65
|94.741.246
|% -6,19
|
|SISE
|19,93
|2.530.114.280
|% 3,48
|
|KRDMD
|16,65
|2.023.301.195
|% 1,96
|
|THYAO
|42,42
|1.908.269.691
|% 0,28
|
|EREGL
|34,44
|1.642.802.830
|% 2,74
|
|ASELS
|24,20
|1.518.484.920
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,80
|1.301.559.674
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,24
|452.361.384
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,85
|753.571.701
|% -0,21
|
|KARSN
|5,14
|669.813.822
|% -5,86
|
|SISE
|19,93
|2.530.114.280
|% 3,48
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2493
|15,2586
|% 1,15
|
|Euro
|16,1303
|16,1535
|% 1,33
|
|Sterlin
|18,7541
|18,8481
|% 1,13
|
|Frank
|15,3364
|15,4288
|% 1,45
|
|Riyal
|4,0570
|4,0773
|% 1,18
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,30
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,66
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.143
|6.299
|47,11
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|22,79
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|11,39
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,63
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:07IZINV
Yüzde 8.57 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 714 adet işlem
-
16:06TIRE
Yüzde 6.10 oranında artışla 17.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 222, 561 adet işlem
-
16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 75 artarak (% 1.27 ) 2, 769
-
16:05
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SELVA, GMTAS
-
16:05XU100
Endeks 2, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 27, 740.00 milyon TL de