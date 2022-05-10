TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028259
BIST
16:392.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,61
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:3915,2620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1770
|Açılış
|: 15,3220
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:3916,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1936
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:39911,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,71
|Açılış
|: 911,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PKENT
|229,40
|69.906.410
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.017.022
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.030.197
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.087.813
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.779.187
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.854.497
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|27.264.673
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,17
|29.994.740
|% -6,06
|
|KARSN
|5,14
|684.574.671
|% -5,86
|
|SISE
|20,00
|2.735.479.083
|% 3,84
|
|KRDMD
|16,68
|2.309.276.121
|% 2,14
|
|THYAO
|42,40
|2.057.003.434
|% 0,24
|
|EREGL
|34,38
|1.842.180.122
|% 2,57
|
|ASELS
|24,18
|1.686.005.316
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,80
|1.342.643.526
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,25
|475.412.326
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,87
|774.360.717
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,68
|2.309.276.121
|% 2,14
|
|SISE
|20,00
|2.735.479.083
|% 3,84
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2491
|15,2620
|% 1,17
|
|Euro
|16,1124
|16,1347
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,7602
|18,8543
|% 1,17
|
|Frank
|15,3213
|15,4136
|% 1,35
|
|Riyal
|4,0554
|4,0757
|% 1,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|2,33
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,51
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.136
|6.292
|40,00
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,35
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|9,67
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,09
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