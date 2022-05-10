TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028264
BIST
16:312.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,31
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:3115,2564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1714
|Açılış
|: 15,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:3116,1199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1788
|Açılış
|: 16,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:31913,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 14,55
|Açılış
|: 913,83
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:31
|PKENT
|229,40
|69.803.180
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.983.712
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.998.698
|% 9,93
|
|ACSEL
|46,78
|12.752.372
|% 9,92
|
|GEDZA
|24,68
|61.330.110
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.840.559
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|26.901.923
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,16
|29.059.965
|% -6,49
|
|KARSN
|5,13
|682.111.827
|% -6,04
|
|SISE
|19,94
|2.653.318.982
|% 3,53
|
|KRDMD
|16,70
|2.253.367.682
|% 2,27
|
|THYAO
|42,48
|2.019.910.773
|% 0,43
|
|EREGL
|34,42
|1.818.144.625
|% 2,68
|
|ASELS
|24,20
|1.670.618.794
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,79
|1.341.282.611
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,24
|466.637.729
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,87
|772.717.231
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,70
|2.253.367.682
|% 2,27
|
|SISE
|19,94
|2.653.318.982
|% 3,53
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2481
|15,2564
|% 1,14
|
|Euro
|16,0975
|16,1199
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,7547
|18,8488
|% 1,14
|
|Frank
|15,3139
|15,4062
|% 1,30
|
|Riyal
|4,0555
|4,0758
|% 1,14
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,20
|
|Altın Gr.
|913
|914
|14,24
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.141
|6.297
|45,20
|
|Yarım
|2.968
|3.046
|21,86
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|10,93
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,18
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,94
|