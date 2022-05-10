TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028268
BIST
16:392.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,56
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:3915,2620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1770
|Açılış
|: 15,3220
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:3916,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1936
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:39911,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,71
|Açılış
|: 911,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IMASM
|24,12
|17.010.799
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.030.197
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.087.813
|% 9,90
|
|ACSEL
|46,72
|12.949.601
|% 9,77
|
|DENGE
|2,02
|37.658.193
|% 9,19
|
|GEDZA
|24,68
|61.748.288
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.849.640
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|27.250.804
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,17
|29.994.723
|% -6,06
|
|TEZOL
|17,68
|109.262.676
|% -5,56
|
|HLGYO
|2,23
|472.448.790
|% 6,19
|
|SMRTG
|22,08
|448.718.060
|% -1,95
|
|QUAGR
|26,00
|262.250.294
|% 8,60
|
|PGSUS
|130,00
|179.546.758
|% -2,77
|
|TMSN
|23,16
|169.991.010
|% -0,17
|
|HLGYO
|2,23
|472.448.790
|% 6,19
|
|ODAS
|2,43
|79.012.242
|% -2,02
|
|SMRTG
|22,08
|448.718.060
|% -1,95
|
|DENGE
|2,02
|37.658.193
|% 9,19
|
|MOBTL
|1,72
|32.231.526
|% -0,58
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2518
|15,2601
|% 1,16
|
|Euro
|16,1093
|16,1422
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,7623
|18,8564
|% 1,18
|
|Frank
|15,3201
|15,4124
|% 1,34
|
|Riyal
|4,0557
|4,0760
|% 1,15
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,18
|
|Altın Gr.
|913
|913
|14,20
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|40,81
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,74
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|