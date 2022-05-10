TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028270
BIST
16:422.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,38
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:4215,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1749
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:4216,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1822
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:42911,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,69
|Açılış
|: 911,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PKENT
|229,40
|69.908.245
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.027.707
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.040.177
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.087.813
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.801.646
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.858.768
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,00
|27.295.682
|% -9,09
|
|AKSGY
|2,17
|29.996.934
|% -6,06
|
|NUGYO
|5,89
|98.139.657
|% -5,91
|
|SISE
|19,96
|2.754.034.074
|% 3,63
|
|KRDMD
|16,68
|2.310.550.862
|% 2,14
|
|THYAO
|42,38
|2.068.224.549
|% 0,19
|
|EREGL
|34,36
|1.844.609.100
|% 2,51
|
|ASELS
|24,18
|1.687.013.753
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,79
|1.352.180.014
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,26
|481.321.594
|% 7,62
|
|YKBNK
|4,87
|774.634.476
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,68
|2.310.550.862
|% 2,14
|
|SISE
|19,96
|2.754.034.074
|% 3,63
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2534
|15,2599
|% 1,16
|
|Euro
|16,1005
|16,1233
|% 1,14
|
|Sterlin
|18,7482
|18,8422
|% 1,10
|
|Frank
|15,3108
|15,4030
|% 1,28
|
|Riyal
|4,0542
|4,0746
|% 1,11
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,81
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,47
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.136
|6.292
|40,00
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,35
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|9,67
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,22
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:56MEPET
Yüzde 7.49 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 322, 635 adet işlem
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 37 artarak (% 1.01 ) 2, 232
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, IMASM, EMNIS, PKENT, IHAAS
-
16:55
ERBOS, BMSTL, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:55
GEDZA, DGATE, PNSUT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında