TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028267
BIST
16:312.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,31
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:3115,2612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1762
|Açılış
|: 15,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:3116,1192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1781
|Açılış
|: 16,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:31913,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 14,55
|Açılış
|: 913,83
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:29
|PKENT
|229,40
|69.807.997
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.996.833
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.029.633
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.087.813
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.647.075
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.846.967
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,01
|27.143.448
|% -8,79
|
|AKSGY
|2,17
|29.090.128
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|682.595.010
|% -6,04
|
|SISE
|19,93
|2.662.600.942
|% 3,48
|
|KRDMD
|16,70
|2.287.509.964
|% 2,27
|
|THYAO
|42,42
|2.032.381.749
|% 0,28
|
|EREGL
|34,44
|1.831.982.854
|% 2,74
|
|ASELS
|24,16
|1.677.215.691
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,80
|1.342.146.475
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,25
|469.537.483
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,86
|773.388.899
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,70
|2.287.509.964
|% 2,27
|
|SISE
|19,93
|2.662.600.942
|% 3,48
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2526
|15,2558
|% 1,13
|
|Euro
|16,1003
|16,1229
|% 1,14
|
|Sterlin
|18,7584
|18,8524
|% 1,16
|
|Frank
|15,3149
|15,4071
|% 1,30
|
|Riyal
|4,0559
|4,0762
|% 1,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,18
|
|Altın Gr.
|913
|913
|14,20
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|40,81
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,74
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|