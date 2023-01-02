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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.01.2023 09:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname  Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091823


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 76,85 9.766.333 % 0,00  
ADEL 112,50 21.379.484 % 0,00  
ADESE 1,99 165.957.950 % 0,00  
AGHOL 110,40 101.209.667 % 0,00  
AGYO 5,46 18.130.366 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7129 18,7219 % 0,11  
Euro 19,9894 20,0507 % 0,12  
Sterlin 22,5093 22,6222 % -0,13  
Frank 20,1548 20,2762 % 0,05  
Riyal 4,9605 4,9854 % -0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,33  
Altın Gr. 1.097 1.097 0,38  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.409 7.474 41,00  
Yarım 3.588 3.650 17,00  
Çeyrek 1.799 1.824 8,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,03  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 18:05
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