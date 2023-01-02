TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 10:05
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091865
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
0
En Düşük
0
18:0518,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0520,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0125
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
18:051.097,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.097,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.100,08
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|KONYA
|3.650,00
|6.522.550
|% 6,41
|
|LKMNH
|36,16
|1.550.866
|% 4,81
|
|KOZAL
|590,00
|45.202.850
|% 4,42
|
|KARYE
|32,90
|400.590
|% 3,26
|
|ARASE
|223,20
|764.906
|% -2,79
|
|ETYAT
|5,19
|1.748.901
|% -1,52
|
|KNFRT
|15,06
|121.610
|% -0,20
|
|PAMEL
|248,90
|118.228
|% -0,16
|
|INDES
|20,90
|102.766.028
|% -0,10
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,86
|3.307.885.736
|% 0,70
|
|TTKOM
|24,56
|4.776.313.762
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7196
|18,7404
|% 0,21
|
|Euro
|19,9949
|20,0412
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5219
|22,6349
|% -0,08
|
|Frank
|20,1708
|20,2923
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9604
|4,9853
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.477
|44,00
|
|Yarım
|3.589
|3.652
|19,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|