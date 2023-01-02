TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 10:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091881
BIST
10:255.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 83,02
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:2518,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2520,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:251.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:25
|EGEEN
|6.812,30
|236.020.147
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|47.667.212
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|11.412.720
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.686.139
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|19.432.123
|% -9,93
|
|BRKVY
|33,50
|17.597.387
|% -5,53
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|PRDGS
|9,54
|39.038.413
|% -4,60
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ASELS
|64,25
|1.339.103.209
|% 3,38
|
|THYAO
|142,90
|988.086.296
|% 1,42
|
|TCELL
|39,34
|729.748.813
|% 3,85
|
|SISE
|44,04
|627.588.622
|% 2,61
|
|ENKAI
|34,34
|595.368.074
|% 3,62
|
|EKGYO
|8,84
|585.887.085
|% 1,26
|
|PETKM
|20,16
|528.547.376
|% 1,00
|
|KRDMD
|18,35
|471.339.463
|% 2,00
|
|ISCTR
|12,89
|302.233.078
|% 0,94
|
|TTKOM
|25,60
|535.190.001
|% 4,23
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7163
|18,7346
|% 0,18
|
|Euro
|19,9879
|20,0502
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5392
|22,6523
|% -0,00
|
|Frank
|20,1647
|20,2862
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.413
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.590
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|