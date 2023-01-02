TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 10:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091888
BIST
10:265.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 80,75
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:2618,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2620,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:261.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:26
|EGEEN
|6.812,30
|231.830.582
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|31.209.877
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|11.304.645
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|46.267.429
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,34
|17.504.945
|% -9,93
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|PRDGS
|9,52
|35.194.351
|% -4,80
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,60
|1.201.911
|% -3,88
|
|ASELS
|64,10
|1.262.581.893
|% 3,14
|
|THYAO
|142,90
|970.525.525
|% 1,42
|
|TCELL
|39,34
|700.491.752
|% 3,85
|
|ENKAI
|34,32
|583.341.199
|% 3,56
|
|EKGYO
|8,84
|575.640.051
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|575.640.051
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,39
|455.996.389
|% 2,22
|
|PETKM
|20,18
|495.491.924
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,88
|289.109.443
|% 0,86
|
|SKBNK
|3,11
|63.635.055
|% 1,63
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7192
|18,7276
|% 0,14
|
|Euro
|20,0010
|20,0317
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5412
|22,6543
|% 0,01
|
|Frank
|20,1725
|20,2940
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:26
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-
10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 95 artarak (% 1.53 ) 6, 036
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10:41XU100
Endeks 5, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 14, 555.00 milyon TL de
-
10:41MEPET
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 203, 803 adet işlem
-
10:39YESIL
Yüzde 6.62 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 988, 105 adet işlem
-
10:38GOZDE
Yüzde 8.06 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 423, 046 adet işlem