TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 10:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091918
BIST
10:445.603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 93,45
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.605
En Düşük
5.568
10:4418,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:4420,0457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0181
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:441.098,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.098,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:44
|BFREN
|4.323,00
|13.777.401
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|51.964.659
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.502.612
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.058.997
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,29
|67.246.794
|% -7,10
|
|ULUFA
|9,70
|41.099.599
|% -6,46
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|HKTM
|69,15
|23.514.086
|% -3,96
|
|BRKVY
|34,16
|23.095.254
|% -3,67
|
|ASELS
|64,50
|1.793.179.350
|% 3,78
|
|THYAO
|142,80
|1.237.593.668
|% 1,35
|
|TCELL
|39,60
|1.206.658.370
|% 4,54
|
|EKGYO
|8,96
|1.065.361.715
|% 2,63
|
|TTKOM
|26,22
|1.036.036.736
|% 6,76
|
|EKGYO
|8,96
|1.065.361.715
|% 2,63
|
|TTKOM
|26,22
|1.036.036.736
|% 6,76
|
|ISCTR
|12,95
|485.749.696
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,33
|670.975.307
|% 1,89
|
|PETKM
|20,16
|712.736.173
|% 1,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|