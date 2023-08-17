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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

17.08.2023 18:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186672


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CVKMD 393,80 773.680.235 % 10,00  
FZLGY 19,69 689.443.678 % 10,00  
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Riyal 7,2030 7,2391 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -6,19  
Altın Gr. 1.643 1.643 -4,24  
Cumhuriyet 11.312 11.483 -26,00  
Tam 11.015 11.104 -20,00  
Yarım 5.524 5.578 -9,00  
Çeyrek 2.754 2.789 -5,00  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 0,18  
Gümüş Gr. 19,70 19,71 0,18  
B. Petrol 84,17 84,17 0,72  
Seans Raporu 18:05
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