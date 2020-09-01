TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
01.09.2020 11:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872210
BIST
11:151.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.076
11:157,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 7,3840
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|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3765
En Düşük
7,3225
11:158,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,8100
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|Önceki Kapanış
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8,8470
En Düşük
8,7425
11:15471,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
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|Açılış
|: 471,53
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DOGUB
|4,73
|32.953.856
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.264.744
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.088.167
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.603.124
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,82
|10.243.691
|% -6,23
|
|ICBCT
|7,99
|216.203.966
|% 2,57
|
|GARAN
|6,79
|168.772.412
|% 0,44
|
|PETKM
|3,91
|148.325.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|148.023.012
|% -0,66
|
|FENER
|26,78
|146.600.355
|% 4,45
|
|EKGYO
|1,75
|136.959.637
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,03
|148.023.012
|% -0,66
|
|PETKM
|3,91
|148.325.594
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|88.873.852
|% -1,48
|
|TSKB
|1,09
|33.438.576
|% 0,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3650
|7,3698
|% 0,32
|
|Euro
|8,8251
|8,8308
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,8734
|9,9229
|% 0,84
|
|Frank
|8,1514
|8,2005
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,37
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,26
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|