TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
01.09.2020 11:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872200
BIST
15:291.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,32
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:297,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:298,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:29470,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,54
|Açılış
|: 470,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:29
|DOGUB
|4,73
|41.544.854
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.665.104
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.305.652
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,43
|9.498.587
|% -7,97
|
|ASELS
|16,30
|554.368.826
|% 0,37
|
|FENER
|27,98
|519.539.189
|% 9,13
|
|GARAN
|6,74
|464.192.612
|% -0,30
|
|ICBCT
|8,23
|436.031.631
|% 5,65
|
|KRDMD
|2,97
|380.202.585
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,73
|297.428.660
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,97
|380.202.585
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,14
|318.482.424
|% 1,29
|
|PETKM
|3,87
|376.107.940
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,44
|123.780.489
|% 1,41
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3456
|7,3502
|% 0,06
|
|Euro
|8,8048
|8,8129
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,8758
|9,9253
|% 0,86
|
|Frank
|8,0753
|8,1239
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% 0,16
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|19,90
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,71
|28,75
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,17
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|
Seans Raporu
15:29
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15:40ODAS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 823, 266 adet işlem
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15:39RALYH
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 889 adet işlem
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15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TSKB, HALKB
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 21 kaybederek (% -0.73 ) 983
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15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, MEGAP, MEGAP, ISFIN, ETILR, MMCAS, TKURU, EMNIS