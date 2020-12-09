TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2020 14:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892331
BIST
15:331.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,38
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:337,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:339,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0225
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:33468,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,03
|Açılış
|: 468,15
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:33
|AKFGY
|4,73
|26.167.762
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.122.353
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.731.226
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.237.014
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|299.895.295
|% -7,55
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,70
|2.321.528.618
|% 1,86
|
|SELEC
|17,98
|1.770.983.112
|% -0,99
|
|GARAN
|9,17
|1.524.859.962
|% 2,57
|
|PETKM
|4,89
|1.452.137.276
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,07
|1.326.255.219
|% 6,97
|
|DOHOL
|3,07
|1.326.255.219
|% 6,97
|
|PETKM
|4,89
|1.452.137.276
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,16
|1.277.648.751
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,08
|480.180.893
|% 1,46
|
|SISE
|7,07
|1.253.315.612
|% -0,84
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8333
|7,8361
|% 0,22
|
|Euro
|9,4826
|9,4918
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,5151
|10,5678
|% 1,01
|
|Frank
|8,7817
|8,8346
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0847
|2,0951
|% 0,33
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-13,75
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-20,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,53
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,51
|
|Çeyrek
|748
|766
|-3,76
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,22
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:44BERA
Yüzde 7.73 oranında artışla 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 150, 566 adet işlem
-
15:43ISMEN
Yüzde 4.26 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 343 adet işlem
-
15:42TMPOL
Yüzde 5.14 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 143, 237 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ARCLK, GARAN
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 3 artarak (% 1.02 ) 1, 220