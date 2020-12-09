TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2020 14:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892348
BIST
16:011.358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,72
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.358
En Düşük
1.342
16:017,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
16:019,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
16:01467,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,43
|Açılış
|: 467,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:59
|AKFGY
|4,73
|26.196.005
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.456
|% 9,97
|
|INVEO
|35,78
|63.616.327
|% 9,96
|
|OSMEN
|24,50
|1.308.973
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.748.874
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|IZMDC
|17,53
|46.221.475
|% -7,25
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,73
|2.414.423.965
|% 2,08
|
|GARAN
|9,30
|2.226.602.381
|% 4,03
|
|SELEC
|17,97
|1.815.220.918
|% -1,05
|
|PETKM
|4,87
|1.499.433.587
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,05
|1.413.643.980
|% 6,27
|
|DOHOL
|3,05
|1.413.643.980
|% 6,27
|
|PETKM
|4,87
|1.499.433.587
|% -0,41
|
|KRDMD
|5,16
|1.292.946.533
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,08
|506.357.570
|% 1,46
|
|GARAN
|9,30
|2.226.602.381
|% 4,03
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8232
|7,8249
|% 0,07
|
|Euro
|9,4732
|9,4810
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,5016
|10,5542
|% 0,88
|
|Frank
|8,7701
|8,8230
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-14,19
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-18,00
|
|Tam
|3.085
|3.162
|-18,19
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-8,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|0,14
|
Seans Raporu
15:59
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16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, GARAN
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16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 18 artarak (% 1.42 ) 1, 225
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, AKFGY, DOBUR, KRVGD, SILVR, RHEAG, UMPAS, BOSSA, OSMEN, OLMIP
-
16:11
OLMIP, OSMEN, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
NIBAS, PAMEL, GLBMD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında