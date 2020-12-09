TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2020 14:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892354
BIST
15:331.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,38
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:337,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:339,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0225
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:33468,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,03
|Açılış
|: 468,15
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:31
|AKFGY
|4,73
|26.170.127
|% 10,00
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.731.647
|% 9,94
|
|SILVR
|6,57
|81.568.893
|% 9,87
|
|UMPAS
|1,12
|79.697
|% 9,80
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|PAMEL
|26,00
|410.946
|% -6,81
|
|ODAS
|3,59
|571.787.806
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,08
|480.317.678
|% 1,46
|
|ITTFH
|2,78
|331.470.310
|% 1,46
|
|BIMAS
|69,30
|299.134.575
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,25
|276.161.056
|% 0,94
|
|ODAS
|3,59
|571.787.806
|% 1,13
|
|OZKGY
|5,10
|228.737.204
|% 3,66
|
|OZKGY
|5,10
|228.737.204
|% 3,66
|
|PEKGY
|2,35
|104.049.635
|% -0,84
|
|HLGYO
|3,26
|132.216.287
|% 4,15
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8296
|7,8337
|% 0,19
|
|Euro
|9,4794
|9,4882
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,5140
|10,5668
|% 1,00
|
|Frank
|8,7802
|8,8330
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0838
|2,0942
|% 0,29
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-12,45
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-19,79
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-9,57
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,18
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:44BERA
Yüzde 7.73 oranında artışla 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 150, 566 adet işlem
-
15:43ISMEN
Yüzde 4.26 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 343 adet işlem
-
15:42TMPOL
Yüzde 5.14 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 143, 237 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ARCLK, GARAN
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 3 artarak (% 1.02 ) 1, 220