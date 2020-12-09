TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2020 14:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892326
BIST
17:481.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:487,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:489,4489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0204
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:48464,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,91
|Açılış
|: 464,40
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
463,77
BIST En Aktif Hisseler17:48
|AKFGY
|4,73
|26.790.433
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.065.445
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|32.312.953
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,19
|62.406.966
|% -9,05
|
|BSOKE
|2,54
|350.393.637
|% -8,63
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|GARAN
|9,29
|4.382.841.560
|% 3,91
|
|EREGL
|13,64
|2.858.328.251
|% 1,41
|
|PETKM
|4,76
|2.289.736.538
|% -2,66
|
|SELEC
|18,16
|2.098.175.787
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,13
|2.036.602.419
|% 9,06
|
|DOHOL
|3,13
|2.036.602.419
|% 9,06
|
|GARAN
|9,29
|4.382.841.560
|% 3,91
|
|PETKM
|4,76
|2.289.736.538
|% -2,66
|
|EKGYO
|2,06
|621.320.148
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,11
|1.529.368.081
|% -2,29
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8005
|7,8033
|% -0,20
|
|Euro
|9,4437
|9,4489
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,4422
|10,4945
|% 0,31
|
|Frank
|8,7404
|8,7931
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% -0,25
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-17,75
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,21
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|49,23
|49,23
|0,39
|
Seans Raporu
17:48
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17:58TKNSA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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