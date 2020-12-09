TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2020 14:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892328
BIST
17:501.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:507,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:509,4556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
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9,5191
En Düşük
9,4371
17:50464,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -6,01
|Açılış
|: 464,17
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
463,72
BIST En Aktif Hisseler17:50
|AKFGY
|4,73
|26.806.515
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.164.793
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|33.833.519
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,17
|62.624.233
|% -9,15
|
|BSOKE
|2,54
|350.590.004
|% -8,63
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|GARAN
|9,28
|4.392.846.415
|% 3,80
|
|EREGL
|13,59
|2.862.821.467
|% 1,04
|
|PETKM
|4,76
|2.296.798.604
|% -2,66
|
|SELEC
|18,14
|2.101.740.103
|% -0,11
|
|DOHOL
|3,12
|2.043.256.829
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.043.256.829
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.392.846.415
|% 3,80
|
|PETKM
|4,76
|2.296.798.604
|% -2,66
|
|EKGYO
|2,06
|622.057.892
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,12
|1.534.574.549
|% -2,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8048
|7,8082
|% -0,14
|
|Euro
|9,4483
|9,4556
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,4454
|10,4978
|% 0,34
|
|Frank
|8,7392
|8,7919
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0727
|2,0831
|% -0,24
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-28,86
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|49,25
|49,25
|0,41
|