TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2020 14:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892334
BIST
17:561.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:567,8088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:569,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:56464,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,71
|Açılış
|: 464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
463,72
BIST En Aktif Hisseler17:56
|AKFGY
|4,73
|26.807.636
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.280.820
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|34.003.954
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,19
|63.230.509
|% -9,05
|
|BSOKE
|2,54
|351.602.100
|% -8,63
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|GARAN
|9,28
|4.408.711.027
|% 3,80
|
|EREGL
|13,60
|2.874.654.719
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|2.308.242.610
|% -2,86
|
|SELEC
|17,59
|2.134.095.237
|% -3,14
|
|DOHOL
|3,11
|2.058.999.211
|% 8,36
|
|DOHOL
|3,11
|2.058.999.211
|% 8,36
|
|GARAN
|9,28
|4.408.711.027
|% 3,80
|
|PETKM
|4,75
|2.308.242.610
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,06
|624.248.997
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,10
|1.555.387.218
|% -2,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8060
|7,8088
|% -0,13
|
|Euro
|9,4413
|9,4476
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,4422
|10,4945
|% 0,31
|
|Frank
|8,7404
|8,7931
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% -0,25
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-28,86
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|49,25
|49,25
|0,41
|
Seans Raporu
17:56
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17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
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17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
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RHEAG, BERA, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında