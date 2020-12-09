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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

09.12.2020 21:40



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892558


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AKFGY 4,73 26.835.264 % 10,00  
SNPAM 23,12 14.810.936 % 9,99  
TKNSA 14,11 88.835.978 % 9,98  
BERA 18,07 88.085.122 % 9,98  
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Altın Ons 1.835 1.836 -35,27  
Altın Gr. 462 462 -8,46  
Cumhuriyet 3.094 3.141 -24,00  
Tam 3.078 3.155 -25,20  
Yarım 1.488 1.526 -12,19  
Çeyrek 746 763 -6,10  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 -0,71  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,17  
B. Petrol 49,06 49,06 0,22  
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