TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2020 21:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892562
BIST
11:341.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:347,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8746
En Düşük
7,8188
11:349,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5312
En Düşük
9,4454
11:34463,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,78
|Açılış
|: 464,20
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,68
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:32
|DITAS
|35,20
|3.686.813
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|2.818.144
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|10.460.464
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|60.691.167
|% -5,63
|
|TKNSA
|13,49
|28.089.271
|% -4,39
|
|SELEC
|17,26
|346.465.568
|% -4,00
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|KRDMD
|5,30
|913.943.529
|% 4,13
|
|PETKM
|4,82
|759.149.695
|% 1,69
|
|SISE
|7,14
|758.382.263
|% 1,56
|
|GARAN
|9,39
|597.617.200
|% 1,19
|
|ODAS
|3,80
|496.897.948
|% 2,70
|
|KRDMD
|5,30
|913.943.529
|% 4,13
|
|PETKM
|4,82
|759.149.695
|% 1,69
|
|ODAS
|3,80
|496.897.948
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,05
|355.213.803
|% -2,24
|
|SISE
|7,14
|758.382.263
|% 1,56
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8706
|7,8750
|% 0,65
|
|Euro
|9,5247
|9,5307
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4383
|10,4907
|% -0,05
|
|Frank
|8,8039
|8,8569
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0885
|2,0990
|% 0,50
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,59
|
|Altın Gr.
|463
|464
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,09
|49,09
|0,23
|
Seans Raporu
11:32
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11:44BRMEN
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11:43BAKAB
Yüzde 4.04 oranında artışla 22.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 829 adet işlem
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11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 06 artarak (% 0.50 ) 1, 224
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11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, LINK, POLTK, DITAS, OLMIP, EUKYO, UMPAS, SILVR, BALAT
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11:42
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