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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

22.10.2021 09:36



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971819


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLCVY 15,01 474.832.470 % 0,00  
ANGEN 24,74 1.125.860.854 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5466 9,5528 % 0,55  
Euro 11,0990 11,1349 % 0,50  
Sterlin 13,0851 13,1507 % 0,05  
Frank 10,3264 10,3886 % 0,10  
Riyal 2,5302 2,5429 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 7,50  
Altın Gr. 547 547 1,71  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,25 24,27 0,10  
Gümüş Gr. 7,39 7,39 0,00  
B. Petrol 84,00 84,00 -0,61  
Seans Raporu 18:05
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