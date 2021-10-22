TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
22.10.2021 09:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971834
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:059,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0576
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5577
En Düşük
9,4804
18:0511,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0457
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1327
En Düşük
11,0404
18:05548,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,26
|Açılış
|: 548,48
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
548,51
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5523
|9,5577
|% 0,61
|
|Euro
|11,1163
|11,1255
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1023
|13,1681
|% 0,18
|
|Frank
|10,3423
|10,4046
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5328
|2,5455
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|7,44
|
|Altın Gr.
|547
|547
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,00
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|-0,58
|