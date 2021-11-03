TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.11.2021 14:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974386
BIST
14:121.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:129,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0815
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:1211,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1094
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:12555,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,18
|Açılış
|: 555,23
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:11
|IHAAS
|5,06
|27.345.287
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.388.436
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|78.494.614
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|40.595.851
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,34
|160.867.233
|% 8,37
|
|NUGYO
|11,38
|32.115.795
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|98.313.962
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|66.533.830
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.675.293
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.085.623
|% -9,95
|
|GARAN
|10,19
|2.884.791.596
|% 0,30
|
|THYAO
|15,44
|1.387.829.024
|% -0,32
|
|SISE
|8,75
|956.548.355
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,11
|864.590.147
|% -4,84
|
|YKBNK
|2,81
|771.697.065
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,95
|662.066.898
|% -3,94
|
|GARAN
|10,19
|2.884.791.596
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,81
|771.697.065
|% -0,71
|
|TSKB
|1,38
|261.621.919
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,11
|864.590.147
|% -4,84
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6803
|9,6829
|% 0,84
|
|Euro
|11,2260
|11,2313
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1492
|13,2151
|% 0,87
|
|Frank
|10,5857
|10,6495
|% 1,23
|
|Riyal
|2,5724
|2,5853
|% 0,79
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,60
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|40,52
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|19,60
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|-1,86
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26PAMEL
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 54.60 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 945 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 09 kaybederek (% -0.25 ) 1, 648
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GARAN, YKBNK
-
14:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, SISE
-
14:25XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 18, 710.00 milyon TL de